Улицы в центре Москвы перекроют 9 мая из-за шествия «Бессмертного полка»
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Отмечается, что будут перекрыты в том числе улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост.
Ограничения будут действовать в период с 5:00 9 мая до окончания праздничных мероприятий.
Ранее интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минспорта передавало, что всероссийская акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии.