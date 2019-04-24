Улицы в центре Москвы перекроют 9 мая из-за шествия «Бессмертного полка»

Движение по ряду улиц в центре столицы перекроют 9 мая в связи с организацией акции «Бессмертный полк», передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что будут перекрыты в том числе улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост.

Ограничения будут действовать в период с 5:00 9 мая до окончания праздничных мероприятий.

Ранее интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минспорта передавало, что всероссийская акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии.