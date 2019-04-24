В Екатеринбург доставили более 100 единиц военной техники для участия в параде Победы
- РИА Новости
В колонне пройдут, в частности, самоходные миномёты «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Торнадо» и бронеавтомобили «Рысь».
«В параде будут участвовать более 2,1 тыс. человек, 102 единицы техники. Кроме того, все военнослужащие, которые не будут задействованы в проведении парадов в УрФО, будут участвовать в акции «Бессмертный полк», — уточнили в пресс-службе.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы.