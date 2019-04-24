В Екатеринбург доставили более 100 единиц военной техники для участия в параде Победы

В Екатеринбург доставили более 100 единиц военной техники из Сибири, Поволжья и с Урала для участия в параде Победы, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В колонне пройдут, в частности, самоходные миномёты «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Торнадо» и бронеавтомобили «Рысь».

«В параде будут участвовать более 2,1 тыс. человек, 102 единицы техники. Кроме того, все военнослужащие, которые не будут задействованы в проведении парадов в УрФО, будут участвовать в акции «Бессмертный полк», — уточнили в пресс-службе.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы.