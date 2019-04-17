В Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы
- РИА Новости
В занятиях принимают участие более тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона. Руководит ими начальник отдела береговых войск ЧФ Игорь Сварковский.
Парадные расчёты военнослужащих Минобороны и других силовых министерств и ведомств, которые проходят службу в Крыму, отрабатывают синхронное прохождение строем под музыкальное сопровождение оркестра ЧФ.
Как уточнил Рулёв, запланировано ещё пять общих тренировок, а также генеральная репетиция на площади Нахимова в Севастополе.
В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы.