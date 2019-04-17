В Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы

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На одном из аэродромов Морской авиации Черноморского флота начались сводные тренировки к параду Победы, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
В Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы
  • РИА Новости

В занятиях принимают участие более тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона. Руководит ими начальник отдела береговых войск ЧФ Игорь Сварковский.

Парадные расчёты военнослужащих Минобороны и других силовых министерств и ведомств, которые проходят службу в Крыму, отрабатывают синхронное прохождение строем под музыкальное сопровождение оркестра ЧФ.

Как уточнил Рулёв, запланировано ещё пять общих тренировок, а также генеральная репетиция на площади Нахимова в Севастополе.

В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы.

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