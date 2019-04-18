Акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии

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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минспорта.
Акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии
  • РИА Новости

Она пройдёт до 9 мая.

Как ожидается, 250 добровольцев раздадут около 30 тыс. ленточек прохожим, а также расскажут о её правильном использовании.

Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» состоится в Екатеринбурге 9 мая. По оценке организаторов, в ней будут участвовать от 150 до 200 тыс. человек, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

Ранее в Ижевске рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы.

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