Акция «Георгиевская ленточка» начнётся 25 апреля в Удмуртии
- РИА Новости
Она пройдёт до 9 мая.
Как ожидается, 250 добровольцев раздадут около 30 тыс. ленточек прохожим, а также расскажут о её правильном использовании.
Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» состоится в Екатеринбурге 9 мая. По оценке организаторов, в ней будут участвовать от 150 до 200 тыс. человек, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный департамент информационной политики.
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