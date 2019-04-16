В Ижевске рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

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В Ижевске идёт подготовка к празднованию Дня Победы, сообщает интернет-издание «Сусанин». Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв заявил, что соответствующее распоряжение республиканского правительства вышло 10 апреля.
В Ижевске рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

«Это святой праздник для нас для всех. Есть традиционные вещи из года в год: парад, возложение венков к Вечному огню, «Бессмертный полк», салют. Будут и интерактивные площадки», — рассказал он.

Центральная площадь не может быть задействована в связи с капитальной реконструкцией. Интерактивные площадки организуют, в частности, на набережной Ижевского пруда и у Госсовета.

Что касается парада, то он по традиции пройдёт по Пушкинской улице.

«Тренировки по параду уже идут. Так как войсковых частей у нас не осталось, то в параде пройдут общественные организации десантников, пограничников вместе с госструктурами и кадетами», — уточнил Соловьёв.

В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.

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