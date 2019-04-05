В ЦОДД рассказали о возвращении «дачных» пробок в Москву

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что в Москву возвращаются «дачные» пробки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных — по пятницам — ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 апреля прогнозируется «осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область».

При этом, как уточняется, вечерний час пик будет значительно растянут по времени.

В конце января власти Нижневартовска рассказали о работе по борьбе с пробками. Как сообщало URA.RU, в частности, на центральных улицах перенастраивают светофоры. Затем систему «зелёной волны» внедрят во всём городе. Отмечается, что власти подходят к борьбе с пробками комплексно.