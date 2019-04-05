В ЦОДД рассказали о возвращении «дачных» пробок в Москву
- РИА Новости
«С наступлением весны и солнечной погоды традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город. В преддверии выходных — по пятницам — ЦОДД уже наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 апреля прогнозируется «осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область».
При этом, как уточняется, вечерний час пик будет значительно растянут по времени.
В конце января власти Нижневартовска рассказали о работе по борьбе с пробками. Как сообщало URA.RU, в частности, на центральных улицах перенастраивают светофоры. Затем систему «зелёной волны» внедрят во всём городе. Отмечается, что власти подходят к борьбе с пробками комплексно.