В Подмосковье подготовили 62 площадки для запуска салютов в День Победы
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Об этом заявил вице-губернатор Дмитрий Пестов.
Список будет опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.
«На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков в День Победы, будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений», — сказал Пестов.
Запускать пиротехнику и салюты за пределами специально оборудованных площадок будет запрещено.
В марте URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе начались репетиции к параду Победы.