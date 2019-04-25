В Подмосковье подготовили 62 площадки для запуска салютов в День Победы

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В Московской области подготовили 62 площадки для запуска салютов и фейерверков в День Победы, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье подготовили 62 площадки для запуска салютов в День Победы
  • ©pixabay.com

Об этом заявил вице-губернатор Дмитрий Пестов.

Список будет опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

«На всех официальных площадках, где будет происходить запуск салютов и фейерверков в День Победы, будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений», — сказал Пестов.

Запускать пиротехнику и салюты за пределами специально оборудованных площадок будет запрещено.

В марте URA.RU сообщало, что в Центральном военном округе начались репетиции к параду Победы.

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