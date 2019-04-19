В ЦОДД призвали водителей к терпению в связи с возможными «дачными» пробками

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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.
В ЦОДД призвали водителей к терпению в связи с возможными «дачными» пробками
  • РИА Новости

«Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит, вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждём дачные пробки», — говорится в тексте. 

В ЦОДД также порекомендовали автолюбителям выезжать из дома либо до 15:00, либо после 21:00.

«Всем терпения и добра», — заключили специалисты центра.

В начале апреля в ЦОДД заявили, что в Москву возвращаются «дачные» пробки

Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, в Москве 19 апреля ожидается до +12 °С

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