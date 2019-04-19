В ЦОДД призвали водителей к терпению в связи с возможными «дачными» пробками

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.

Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждём дачные пробки. Если вы тоже собираетесь за город, стоит выехать либо до 15:00, либо после 21:00 или завтра утром. Всем терпения и добра. pic.twitter.com/MnKB1586a6 — ЦОДД (@gucodd) 19 апреля 2019 г.

«Сегодня пятница, вторая половина апреля, погода отличная, а значит, вечером (и ближайшие несколько месяцев по пятницам) ждём дачные пробки», — говорится в тексте.

В ЦОДД также порекомендовали автолюбителям выезжать из дома либо до 15:00, либо после 21:00.

«Всем терпения и добра», — заключили специалисты центра.

В начале апреля в ЦОДД заявили, что в Москву возвращаются «дачные» пробки.

Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, в Москве 19 апреля ожидается до +12 °С.