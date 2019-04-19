В Москве 19 апреля ожидается до +12 °С

В Москве в пятницу, 19 апреля, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +10...+12 °С. Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2—7 м/с. Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики прокомментировали появление снега в Екатеринбурге в апреле.