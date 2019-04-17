Синоптики прокомментировали появление снега в Екатеринбурге в апреле

Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко прокомментировала выпадение снега в Екатеринбурге в апреле, сообщает URA.RU.

«Снежный покров действительно установился, но это случай не исключительный: у нас снегопады бывают в мае и даже в начале июня», — заявила она.

Как пояснила Шепоренко, это произошло из-за холодного воздуха, пришедшего в регион из Арктики.

По словам эксперта, в ближайшие дни дневная температура будет на уровне +7...+12 °C.

Ранее, как сообщал Inforeactor, спасатели предупредили о гололёде и мокром снеге в Красноярском крае.