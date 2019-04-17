Синоптики прокомментировали появление снега в Екатеринбурге в апреле

Короткая ссылка
Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко прокомментировала выпадение снега в Екатеринбурге в апреле, сообщает URA.RU.
Синоптики прокомментировали появление снега в Екатеринбурге в апреле
  • РИА Новости

«Снежный покров действительно установился, но это случай не исключительный: у нас снегопады бывают в мае и даже в начале июня», — заявила она.

Как пояснила Шепоренко, это произошло из-за холодного воздуха, пришедшего в регион из Арктики.

По словам эксперта, в ближайшие дни дневная температура будет на уровне +7...+12 °C.

Ранее, как сообщал Inforeactor, спасатели предупредили о гололёде и мокром снеге в Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить