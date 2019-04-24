Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским
  • РИА Новости

По словам Пескова, президент России как человек, который определяет внешнюю политику страны, будет выстраивать линию общения с руководством Украины «на основании конкретных заявлений и действий» партнёров.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян посоветовал Владимиру Зеленскому быть прямым и честным в ходе возможных переговоров с Владимиром Путиным.

23 апреля в ЦИК Украины сообщили, что после обработки 100% протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента.

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