Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, президент России как человек, который определяет внешнюю политику страны, будет выстраивать линию общения с руководством Украины «на основании конкретных заявлений и действий» партнёров.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян посоветовал Владимиру Зеленскому быть прямым и честным в ходе возможных переговоров с Владимиром Путиным.

23 апреля в ЦИК Украины сообщили, что после обработки 100% протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента.