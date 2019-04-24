Песков заявил о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинской стороны о том, что Москва «кардинально изменила тон» в переговорах с Киевом по делу о задержанных Россией моряках украинских ВМС.

«Я не совсем понимаю в данном случае, что имелось в виду, о каком именно тоне речь шла у украинских дипломатов. Мы никогда не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации», — сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона никогда не называла украинских моряков иначе как нарушителями границ.

«Все эти формулировки сохраняют свою релевантность и по сей день, в этом плане никаких изменений быть не может, потому что это сухая констатация фактов», — добавил Песков, подчеркнув, что вину украинских моряков определит суд.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что российская сторона «кардинально изменила тон» в переговорах с Киевом по делу о задержанных Россией моряках украинских ВМС.

В российском МИД отметили, что Украина уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. Три военных корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России.