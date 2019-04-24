В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить православную Пасху без вреда для здоровья.

Диетолог напомнил, что традиционно Пасха отмечается пышным застольем, достаточно обильным, однако переедание в этот день может быть опасно для организма.

«Большинство наших граждан обычно постятся, хотя бы частично. То есть ограничивают себя. Поэтому после поста надо постепенно разговляться, постепенно «выходить» из поста. Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи, может сказаться на здоровье. В том числе, может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи», — уверен Тутельян.

По его мнению, для праздничного стола можно использовать любые продукты, но в небольшом количестве.

Исключения составляют те граждане, у кого есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Для них привычные ограничения (например, отказ от острой или жирной пищи) сохраняются и во время праздников, отметил диетолог.

Также Тутельян напомнил, что важно не злоупотреблять алкоголем в праздничные дни.

Православные христиане отметят Пасху в ближайшее воскресенье, 28 апреля.

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