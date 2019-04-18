В пасхальные праздники в Москве запустят более тысячи бесплатных автобусов

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В пасхальные праздники в Москве планируют запустить более 1 тыс. бесплатных автобусов.
В пасхальные праздники в Москве запустят более тысячи бесплатных автобусов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Пассажиров будут перевозить по 38 маршрутам 21 апреля (Вербное воскресенье), 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).

Автобусы будут курсировать между станциями метро и пригородными платформами и остановками рядом с крупными кладбищами.

«Интервалы движения составят от одной до пяти минут в зависимости от направления — транспорт не придётся долго ждать на остановке», — цитирует гендиректора Мосгортранса Леонида Антонова портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах столицы планируют ограничить в конце апреля и начале мая из-за пасхальных мероприятий.

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