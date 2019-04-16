Движение в Москве ограничат в конце апреля и начале мая

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Движение на нескольких улицах столицы планируют ограничить в конце апреля и начале мая из-за пасхальных мероприятий, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
Движение в Москве ограничат в конце апреля и начале мая
  • РИА Новости

Изменения затронут участки у Востряковского, Домодедовского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ.

Они будут действовать с 6:00 до окончания мероприятий 21 и 28 апреля, а также 5 мая.

7 мая ограничения введут для Домодедовского, Николо-Архангельского и Щербинского кладбищ, 9 мая изменится схема движения на Николо-Архангельском проезде.

В выходные дни на время проведения мероприятий будут действовать выделенные полосы для маршрутных транспортных средств на участке Пятницкого шоссе от МКАД до улицы Барышиха и на Волоколамском шоссе на участке от Тушинской площади до МКАД.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы изменят схему дорожного движения из-за Московского международного кинофестиваля.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи ограничивают движение из-за Всероссийских соревнований по велоспорту.

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