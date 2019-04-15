В центре Москвы изменят схему дорожного движения из-за ММКФ

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В центре столицы изменят схему дорожного движения из-за Московского международного кинофестиваля.
В центре Москвы изменят схему дорожного движения из-за ММКФ
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля и с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку — от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

С 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля планируется ограничить движение по крайней левой полосе в Большом Путинковском переулке — от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка, передаёт портал мэра и правительства.

Водителям советуют проявлять внимательность и заблаговременно рассчитывать свой маршрут.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи ограничат движение из-за Всероссийских соревнований по велоспорту.

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