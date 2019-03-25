В Сочи ограничат движение из-за Всероссийских соревнований по велоспорту

В Сочи планируют ограничить движение транспорта из-за Всероссийских соревнований по велоспорту, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Состязания будут проходить с 16 по 21 апреля.

В частности, ограничения введут с 11:00 до 13:30 17 апреля на Театральной площади, Курортном проспекте, улицах Черноморской, Ленина, Таврической и новом Краснополянском шоссе.

18 апреля с 11:00 до 13:30 ограничение коснётся отрезка дороги на Большой Ахун, а 19 и 20 апреля с 11:00 до 15:00 — участков в районе сёл Монастырь, Чвижепсе, Галицино и Олимпийского парка.

Кроме того, на площади Искусств и улицах Орджоникидзе, Театральной, Поярко, Москвина движение будет ограничено 21 апреля с 09:45 до 11:10.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге выбрали маршрут для Большого велопарада, который запланирован на 26 мая.