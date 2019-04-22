«Росконтроль» рассказал о лучших пасхальных продуктах

«Росконтроль» отчитался о проверке яиц, муки и творога разных марок в преддверии Пасхи, сообщает НСН.

Исследовав шесть брендов яиц отборной категории, специалисты пришли к выводу, что можно рекомендовать только три — «Окское», «Лето» и «Волжанин». Они содержат достаточное количество омега-3 жирных кислот и фосфолипидов. Кроме того, экспертиза подтвердила свежесть и безопасность продукции данных брендов.

Также была изучена мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта пяти торговых марок. Безопасными признаны Makfa, «Мелькомбинат» и «Рязаночка» — у них хорошие органолептические показатели.

Что касается творога, то из восьми образцов 9-процентной жирности проверку прошёл только один — марки «Брест-Литовск».

Ранее Nation News сообщало, что «Росконтроль» рассказал о проверке зефира в шоколаде.