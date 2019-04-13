Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
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«Эти методы активно применяются и сегодня на Северном Кавказе. Там и в центральном регионе спецслужбы хорошо почистили террористическое подполье», — рассказал Михайлов.
Он отметил, что «структуры антитеррора находятся в боевой готовности на всей территории страны».
Кроме того, Михайлов осудил использование гаджетов посторонними людьми во время спецоперации. По его словам, из-за подобных действий боевики имеют возможность в режиме онлайн наблюдать, что происходит на противоположной стороне.
В ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников ИГ*, открывших стрельбу по силовикам. Следственный комитет возбудил уголовное дело после их ликвидации.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров в беседе с RT высоко оценил действия сотрудников спецслужб.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.