Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

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Александр Хохлов
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
  • © Обратная сторона Тюмени/Telegram

«Эти методы активно применяются и сегодня на Северном Кавказе. Там и в центральном регионе спецслужбы хорошо почистили террористическое подполье», — рассказал Михайлов.

Он отметил, что «структуры антитеррора находятся в боевой готовности на всей территории страны».

Кроме того, Михайлов осудил использование гаджетов посторонними людьми во время спецоперации. По его словам, из-за подобных действий боевики имеют возможность в режиме онлайн наблюдать, что происходит на противоположной стороне.

В ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы двое сторонников ИГ*, открывших стрельбу по силовикам. Следственный комитет возбудил уголовное дело после их ликвидации.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров в беседе с RT высоко оценил действия сотрудников спецслужб.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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