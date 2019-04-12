В Кремле оценили ситуацию с задержанием Ассанжа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с задержанием в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его словам, это не корреспондируется с принципами свободы и неприкосновенности СМИ.
В Кремле оценили ситуацию с задержанием Ассанжа
  • Reuters

«С нашей точки зрения, это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что все законные права Ассанжа будут соблюдены.

Ранее экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил о двойных стандартах в ситуации с Джулианом Ассанжем.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет поднимать вопрос о задержании основателя WikiLeaks в международных организациях. Захарова отметила важность того, чтобы и профильные журналистские организации сказали своё слово, потому что «ситуация беспрецедентная».

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