Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
«Человек из его близкого окружения живет здесь, у нас есть убедительные свидетельства, что он поддерживал контакты с экс-главой МИД Рикардо Патиньо. И он был задержан», — цитирует ТАСС главу эквадорского МВД.
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что британское правительство должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США.