Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

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Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Человек из его близкого окружения живет здесь, у нас есть убедительные свидетельства, что он поддерживал контакты с экс-главой МИД Рикардо Патиньо. И он был задержан», — цитирует ТАСС главу эквадорского МВД.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что британское правительство должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США.

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