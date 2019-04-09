В Москве проходит церемония прощания с экс-членом ЦИК России Лихачёвым

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В траурном зале Центральной клинической больницы Москвы проходит церемония прощания с бывшим членом Центральной избирательной комиссии России Василием Лихачёвым.
В Москве проходит церемония прощания с экс-членом ЦИК России Лихачёвым
  • РИА Новости

На мероприятии присутствуют родственники и коллеги Лихачёва, передаёт РИА Новости.

8 апреля стало известно, что Лихачёв скончался на 68-м году жизни вследствие продолжительной болезни.

Его похоронят  на Арском кладбище в Казани. 

Лихачёв вошёл в состав ЦИК России в 2016 году. Он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

Ранее стало известно, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в столице.

Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.

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