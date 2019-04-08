Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачёв

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Скончался бывший член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачёв
  • © РИА Новости

«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», — заявил Булаев.  

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ Николая Ковалёва. 

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Ковалёва. 

Лихачёв вошёл в состав ЦИК в 2016 году в соответствии с указом главы государства. Он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Лихачёва

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