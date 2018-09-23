Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачёва

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Василия Лихачёва. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, Лихачёв освобождается от обязанностей члена ЦИК «до истечения срока его полномочий».

Как информирует РИА Новости, Лихачёв ранее подал заявление об отставке. По его словам, это связано с тем, что он выполнил поставленные перед ним задачи.

Василий Лихачёв был назначен в состав Центральной избирательной комиссии в 2016 году указом президента, где он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

В августе глава государства указом освободил от должностей несколько высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств.