Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачёва
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- РИА Новости
Согласно указу, Лихачёв освобождается от обязанностей члена ЦИК «до истечения срока его полномочий».
Как информирует РИА Новости, Лихачёв ранее подал заявление об отставке. По его словам, это связано с тем, что он выполнил поставленные перед ним задачи.
Василий Лихачёв был назначен в состав Центральной избирательной комиссии в 2016 году указом президента, где он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.
В августе глава государства указом освободил от должностей несколько высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств.