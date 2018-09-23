Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачёва

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Василия Лихачёва. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачёва
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Согласно указу, Лихачёв освобождается от обязанностей члена ЦИК «до истечения срока его полномочий».

Как информирует РИА Новости, Лихачёв ранее подал заявление об отставке. По его словам, это связано с тем, что он выполнил поставленные перед ним задачи.

Василий Лихачёв был назначен в состав Центральной избирательной комиссии в 2016 году указом президента, где он курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

В августе глава государства указом освободил от должностей несколько высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств. 

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