Сложили полномочия: Путин освободил от должностей 15 генералов МЧС, ФСИН, СК и МВД

Указом президента России Владимира Путина от занимаемых должностей освобождён ряд высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств. Своих постов лишились восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС, в том числе замглавы министерства Владлен Аксёнов. При этом 15 из этих 20 человек находятся в чине генералов. Тем же указом на различные посты в этих ведомствах назначены 25 человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Следственный комитет и Министерство внутренних дел (МВД).

Об этом говорится в соответствующем документе на официальном интернет-портале правовой информации.

В общей сложности своих постов лишились 20 человек.

В МЧС от должностей были освобождены заместитель главы МЧС Владлен Аксёнов, занимавший свой пост со 2 февраля 2017 года, руководитель ГУ МЧС по Сахалинской области генерал-майор Денис Ильинов, начальник ГУ МЧС по Мурманской области генерал-майор Владимир Гусев, возглавлявший региональное подразделение ведомства с 16 июня 2012 года, а также начальник Главного управления МЧС по Томской области генерал-майор Михаил Бегун, которого в июле задержали с поличным при получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

В МВД указом президента были уволены начальник УМВД России по Ульяновской области генерал-майор полиции Юрий Варченко, занимавший эту должность с 5 апреля 2013 года, замглавы ведомства по Саратовской области — начальник главного следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Бойко, который, по данным местных СМИ, перейдёт на работу в правительство Белгородской области.

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Кроме того, уволены руководитель ГСУ главка МВД по Краснодарскому краю полковник юстиции Дмитрий Дёмин и заместители начальников по Кемеровской и Нижегородской областям генерал-майор Игорь Коршунов и генерал-майор Григорий Ткаченко соответственно, первый замначальника договорно-правового департамента МВД РФ генерал-майор Геннадий Спирин, начальник УМВД по Брянской области генерал-майор Валентин Кузьмин и глава департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Ляшенко.

Помимо этого освобождены от должностей руководитель СК по Ханты-Мансийскому автономному округу Анвар Ахмедзянов, первый замглавы военного СУ СК по Южному военному округу генерал-майор Дмитрий Васильев, руководитель СУ СК по Кемеровской области генерал-майор Сергей Калинкин, а также прокуроры Приморского края и Тверской области Сергей Бессчасный и Вячеслав Росинский.

В Федеральной службе исполнения наказаний постов лишились главы управлений по Республике Коми и Омской области генерал-майор Игорь Ванеев и генерал-майор Сергей Корючин, а также начальник УФСИН по Волгоградской области генерал-лейтенант Павел Радченко.

Назначение на должности

Добавим, что тем же указом Владимир Путин назначил ряд руководителей и заместителей региональных управлений ФСИН, СК и МВД.

В Министерстве внутренних дел стоит отметить назначение полковника Дмитрия Гутыря на пост заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан, а начальника полиции и полковника Петра Зорова — на пост замглавы ГУ МВД по Московской области.

Кроме того, должность замруководителя главка МВД по Краснодарскому краю получил полковник Сергей Воложинов, заместителем руководителя ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу — начальником следственной части назначен полковник Александр Вохмянин, полномочия начальника УМВД по Мурманской области получил полковник Виталий Зайков.

В то же время Валерий Майданов назначен главой департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД, генерал-майор Андрей Подолян — начальником главка по Алтайскому краю, полковник Алексей Попов — министром внутренних дел по Удмуртской Республике, полковник Александр Постовалов — замглавы ГУ МВД по Свердловской области — начальником полиции, генерал-майор Сергей Широков — заместителем начальника главка МВД по Кемеровской области — руководителем ГСУ, а главой МВД по Республике Крым стал генерал-лейтенант Олег Торубаров, ранее занимавший аналогичный пост в Алтайском крае.

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При этом в Следственном комитете на должность первого заместителя главы СУ СК по Новосибирской области назначен полковник Антон Бадулин, руководителем третьего следственного управления ГСУ СК стал генерал-майор Григорий Житенев, а на пост заместителя руководителя главного управления обеспечения деятельности СК — главы управления материально-технического обеспечения назначен полковник Игорь Пышин.

А главой управления ФСИН по Удмуртской Республике стал полковник Михаил Арсланов.

Кроме того, ещё десять человек назначены на пятилетний срок на должности руководителей региональных следственных управлений и прокуратур.

Прокурором Тульской области стал Роман Прасков, аналогичную должность в Челябинской области получил Виталий Лопин, а в Республике Хакасия — Александр Кондратьев.

Кроме того, главами следственных управлений СК по Свердловской, Тюменской, Магаданской и Сахалинской областям стали, соответственно, Михаил Богинский, Александр Кубляков, Александр Просин и Александр Тюменцев. Кроме того, в Хабаровском и Алтайском краях аналогичные посты заняли Евгений Долгалев и Андрей Хвостов. Помимо этого, Пётр Решетников назначен руководителем Уральского следственного управления на транспорте.