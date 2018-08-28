Путин освободил от должностей 15 генералов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.
Путин освободил от должностей 15 генералов
  • РИА Новости

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что постов лишились, в частности, начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУ МВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко.

Отмечается, что этим же указом он произвёл ряд назначений. Например, полковник полиции Пётр Зоров был назначен заместителем начальника ГУ МВД по Московской области.

В мае Путин уже уволил пять генералов МВД и СК, в апреле он также снял с должностей ряд генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК.

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