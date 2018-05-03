Путин уволил пятерых генералов МВД и СК

Российский лидер Владимир Путин освободил от занимаемой должности пятерых генералов МВД и Следственного комитета, а также двух прокуроров.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

От занимаемой должности освобождены генерал-майор Игорь Баталов, начальник управления МВД по Мурманской области, генерал-лейтенант Марина Заббарова, руководитель следственного управления СК по Пермскому краю, а также генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальник главного управления МВД по Пермскому краю.

Кроме того, уволены генерал-майор Иван Лукин, первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, и генерал-майор Владимир Махлейдт, руководитель СУ СК по Рязанской области.

Указом президента произведены 16 кадровых назначений: начальником ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров, УМВД по Пензенской области возглавил полковник Сергей Щёткин, а полковник Дмитрий Ильичёв стал начальником УМВД по Хабаровскому краю.

В начале апреля Путин также снял с должностей ряд генералов силовых ведомств.