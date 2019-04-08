Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
- РИА Новости
Сообщается, что в последний путь Булдакова проводили почётный караул и военный оркестр.
Под гимн России прогремел тройной залп.
Ранее в большом зале Дома кино в Москве состоялась церемония прощания с Алексеем Булдаковым.
Отдать дань уважения артисту пришли его поклонники и коллеги, в том числе Леонид Якубович, Аристарх Ливанов, Александр Панкратов-Чёрный, Всеволод Шиловский.
Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии от сердечной недостаточности. 4 апреля его тело доставили в Москву.
Актёр Виктор Бычков, исполнивший роль егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», прокомментировал в беседе с ФАН смерть народного артиста России Алексея Булдакова.