Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что в последний путь Булдакова проводили почётный караул и военный оркестр.

Под гимн России прогремел тройной залп.

Ранее в большом зале Дома кино в Москве состоялась церемония прощания с Алексеем Булдаковым.

Отдать дань уважения артисту пришли его поклонники и коллеги, в том числе Леонид Якубович, Аристарх Ливанов, Александр Панкратов-Чёрный, Всеволод Шиловский.

Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в Монголии от сердечной недостаточности. 4 апреля его тело доставили в Москву.

Актёр Виктор Бычков, исполнивший роль егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», прокомментировал в беседе с ФАН смерть народного артиста России Алексея Булдакова.