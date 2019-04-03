Умер актёр Алексей Булдаков

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RT
Актёр Алексей Булдаков, который исполнил главную роль в киноленте «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России.
Умер актёр Алексей Булдаков
  • globallookpress.com
  • © Gennadii Usoev/Russian Look

«Алексей Иванович Булдаков скончался», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что актёр был на гастролях, у него оторвался тромб.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка в Алтайском крае. В 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова.

В кино актёр дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь».

Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995).

Ранее Пятый канал передавал, что актёр Александр Васильев, известный в том числе ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни.

Российский актёр Семён Стругачёв в беседе с НСН прокомментировал смерть своего коллеги Александра Васильева.

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