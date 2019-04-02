В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев
Об это сообщает Пятый канал.
Как отмечается, мужчина умер после продолжительной болезни.
Васильев известен своими ролями в сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Чёрный ворон», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».
Ранее стало известно о смерти актёра Нодара Мгалоблишвили, наиболее известного по роли графа Калиостро в комедии Марка Захарова «Формула любви» (1984).
Народный артист СССР Василий Лановой в беседе с Nation News прокомментировал произошедшее.