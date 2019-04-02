В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев

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В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».

Об это сообщает Пятый канал.

Как отмечается, мужчина умер после продолжительной болезни.

Васильев известен своими ролями в сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Чёрный ворон», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

Ранее стало известно о смерти актёра Нодара Мгалоблишвили, наиболее известного по роли графа Калиостро в комедии Марка Захарова «Формула любви» (1984). 

Народный артист СССР Василий Лановой в беседе с Nation News прокомментировал произошедшее.

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