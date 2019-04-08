В Москве началось прощание с актёром Алексеем Булдаковым

В большом зале Дома кино в Москве началась церемония прощания с актёром Алексеем Булдаковым, сообщает РИА Новости.

Поклонники несут цветы к гробу, установленному на сцене. На большом экране показывают титры из фильмов с Булдаковым.

Актёра похоронят на Троекуровском кладбище.

Булдаков скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Он умер от сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Актёр Виктор Бычков, исполнивший роль егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», прокомментировал в беседе с ФАН смерть народного артиста России Алексея Булдакова.