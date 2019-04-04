Тело Булдакова доставлено в Москву из Монголии

Тело народного артиста России Алексея Булдакова доставили в Москву из Монголии. Об этом сообщила представитель артиста Ольга Кривенкова.

«Да, тело было доставлено в Москву полтора часа назад и доставлено в морг», — приводит её слова РИА Новости.

Как рассказала Кривенко, идут приготовления к похоронам, точная информация появится позже.

Ранее стало известно, что прощание с актёром пройдёт в Доме кино 8 апреля.

Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Он умер от сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.