Тело Булдакова доставлено в Москву из Монголии

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Тело народного артиста России Алексея Булдакова доставили в Москву из Монголии. Об этом сообщила представитель артиста Ольга Кривенкова.
Тело Булдакова доставлено в Москву из Монголии
  • ©Кадр из фильма «Горчаков» (2014)

«Да, тело было доставлено в Москву полтора часа назад и доставлено в морг», — приводит её слова РИА Новости.

Как рассказала Кривенко, идут приготовления к похоронам, точная информация появится позже.

Ранее стало известно, что прощание с актёром пройдёт в Доме кино 8 апреля.

Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Он умер от сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

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