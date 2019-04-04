Прощание с актёром Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля

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Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдёт в Доме кино 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Прощание с актёром Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля
  • © Gennadii Usoev/Russian Look
  • globallookpress.com

«Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля», — сказал представитель Гильдии актеров кино России.

Народный артист России Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в Монголии.

Ему было 68 лет.

Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН рассказала, что актёр приехал в Монголию с женой и друзьями.

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