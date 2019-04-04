Прощание с актёром Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля
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«Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля», — сказал представитель Гильдии актеров кино России.
Народный артист России Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в Монголии.
Ему было 68 лет.
Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН рассказала, что актёр приехал в Монголию с женой и друзьями.