Подруга Булдакова рассказала, что он умер в Монголии
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- РИА Новости
«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей», — цитирует Рудневу ТАСС.
По её словам, он умер во сне, примерно в два часа ночи. По предварительной информации, оторвался тромб.
В свою очередь, представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН подтвердила эту информацию. Она рассказала, что актёр прибыл в Монголию с женой и друзьями.
Ранее стало известно о кончине Булдакова. Ему было 68 лет.