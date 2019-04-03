Подруга Булдакова рассказала, что он умер в Монголии

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Народный артист России Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Об этом сообщила его подруга Татьяна Руднева.
Подруга Булдакова рассказала, что он умер в Монголии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей», — цитирует Рудневу ТАСС.

По её словам, он умер во сне, примерно в два часа ночи. По предварительной информации, оторвался тромб.

В свою очередь, представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН подтвердила эту информацию. Она рассказала, что актёр прибыл в Монголию с женой и друзьями.

Ранее стало известно о кончине Булдакова. Ему было 68 лет.

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