Подруга Булдакова рассказала, что он умер в Монголии

Народный артист России Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Об этом сообщила его подруга Татьяна Руднева.

«Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей», — цитирует Рудневу ТАСС.

По её словам, он умер во сне, примерно в два часа ночи. По предварительной информации, оторвался тромб.

В свою очередь, представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН подтвердила эту информацию. Она рассказала, что актёр прибыл в Монголию с женой и друзьями.

Ранее стало известно о кончине Булдакова. Ему было 68 лет.