В Гильдии актёров кино рассказали о благотворительной деятельности Булдакова

Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина рассказала о благотворительной деятельности народного артиста Алексея Булдакова.

«Когда получал гонорар, шутил: «Вот, немножко подзаработал». Приходил к нам, давал деньги и говорил: «А это для тех коллег, кто нуждается», — цитирует её портал «Дни.ру».

По данным сайта, артист был против того, чтобы те, кому он помогал, знали о том, кто именно оказал им поддержку.

Булдаков скончался 3 апреля в Монголии на 69-м году жизни от сердечной недостаточности.

Актёра похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал о работе с Булдаковым.