«Он был в одной из главных ролей — деда-казака»: последний фильм с Булдаковым может выйти в конце 2019 года

Последнюю картину с участием Алексея Булдакова планируют выпустить в конце 2019 года. Об этом сообщила продюсер фильма «Дикие предки». В комедии актёр сыграет одну из ключевых ролей — деда-казака. Народный артист России скончался в ночь на 3 апреля от сердечной недостаточности. Коллеги и поклонники вспоминают Булдакова как талантливого актёра с неповторимым чувством юмора.

Релиз последней картины с участием Алексея Булдакова ожидается в конце 2019 года. Об этом ТАСС сообщила продюсер фильма Анна Крутова.

Производство ленты под названием «Дикие предки» только завершилось — сейчас картина находится на стадии пост-продакшна, переговоры с дистрибьюторами ведутся. По словам Крутовой, фильм — семейная комедия, в которой события разворачиваются под Новый год.

«У нас планировался предпремьерный показ в мае на фестивале «От всей души» в городе Ульяновск, потому что фильм снимался в этом городе. Мы с Алексеем Ивановичем буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: «Ань, я обязательно поеду», — рассказала Крутова.

Как отметила продюсер, Булдаков сыграл в картине одну из ключевых ролей. Пару ему составила актриса Роза Хайруллина.

«Там такая трогательная история любви. Это про семейство русских, казаков и татар», — добавила Крутова.

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в ночь со 2 на 3 апреля в результате сердечной недостаточности, когда был в поездке по Монголии. Тело актёра доставили в Россию. Прощание с Булдаковым состоится в Доме кино — дата и время церемонии уточняются.

«Так тяжело, потому что очень полюбили мы его за время съёмок, он чудесный человек, был бодрым, сильным, сыграл потрясающе совершенно», — отметила Крутова.

«Настоящий русский мужик»

Новость о смерти Булдакова потрясла его коллег и поклонников. В Мосгордуме предложили увековечить память актёра. По словам председателя комиссии по културе и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, рассматривается возможность установки памятной доски на доме, в котором он проживал.

Многие известные артисты и общественные деятели продолжают выражать соболезнования в связи со смертью Булдакова и отмечают его многогранный талант. Воспоминаниями об артисте поделились Сергей Селин, Вилле Хаапасало, Мария Аронова и Александр Лыков.

«Это настоящий удар, трудно поверить. Я смотрел передачу с участием Алексея. Он рассказывал, что своими руками построил дом. Это вообще так на него похоже — он настоящий русский мужик, сильный, с прекрасным чувством юмора, всегда рассказывал анекдоты», — цитирует URA.RU Селина.

Актёр Павел Деревянко в беседе с РИА Новости отметил человеческие качества и профессионализм Булдакова.

«Все мы смотрели «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» — перед глазами стоит картинка, как он сидит с сигарой. Такой он был типично русский, в самом хорошем смысле, прекрасный человек. У него было замечательное чувство юмора. Таких артистов, как он, и было немного, и осталось очень-очень мало. И вот теперь ушел Алексей Булдаков, жалко очень», — сказал Деревянко.

К соболезнованиям присоединились артисты Наталья Бочкарёва, Валерий Сюткин, Лариса Долина, Сергей Маховиков и Денис Никифоров.

«Сегодня ушёл из жизни Алексей Иванович Булдаков. Жизнелюбивый, талантливый, всенародно любимый, достойный человек. Светлая память», — написала Наталья Бочкарёва в своём Instagram.

Народный артист

Соболезнования выразили многие поклонники артиста. В социальных сетях пользователи вспоминают лучшие работы Булдакова.

«Очень жаль. Замечательный был актёр, яркий. Мы с мужем как раз в последнее время смотрим сериал «Лесник» с участием Булдакова. Его персонаж Глеб Сивый очень украшает собой фильм», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Зрители отмечают многогранный талант и яркие образы, которые Булдаков создавал на экране, а также человеческие качества артиста.

«Очень талантливый, ответственный, действительно неповторимый. В кадре подача яркая и выразительная, а в жизни, как успел заметить на съёмках, очень простой, добрый, порядочный человек, без звёздной короны», — заметил артист Адриан Андрейченко в Twitter.

Алексей Булдаков

© Олег Ласточкин / РИА Новости

«Очень много ролей, но я запомню Генерала (Иволгина. — RT). Просто это было сильно. Алексей Булдаков», — поделился другой пользователь.

Для поклонников смерть всенародно любимого актёра стала настоящей трагедией.

«Эх, Михалыч! Царствия небесного. Как только настроение на нуле, включаю «Особености...» и сразу светлее становится», — добавил один из зрителей.