«Любимый народом»: умер сыгравший генерала в «Особенностях национальной охоты» актёр Алексей Булдаков

На 69-м году жизни в Монголии скончался народный артист России Алексей Булдаков. Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тело актёра планируется доставить на родину в четверг, а прощание с ним должно состояться 7 апреля в московском Доме кино. Наибольшую известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты». Кроме того, он снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Коллеги с теплотой вспоминают артиста, отмечая его прекрасное чувство юмора, доброту и талант.

В ночь с 2 на 3 апреля в возрасте 68 лет скончался народный артист Алексей Булдаков. Как сообщило агентство ТАСС, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Несчастье произошло, когда актёр находился в столице Монголии Улан-Баторе, куда он приехал отпраздновать день рождения друга. В посольстве РФ в этой стране сообщили, что тело актёра будет доставлено в Россию в четверг, передаёт РИА Новости. В этом случае прощание с Булдаковым состоится 7 апреля в московском Доме кино.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уже заявил, что в Москве могут увековечить память популярного артиста.

«Конечно, он любимый народом артист, я думаю, что мы увековечим его память, возможно, памятной доской на доме, где он жил. Думаю, что от гильдии актёров, от Союза кинематографистов РФ будет соответствующее предложение», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Смерть Булдакова уже успели прокомментировать его коллеги по цеху. Так, актёр Павел Деревянко отметил его прекрасное чувство юмора.

«Все мы смотрели «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», перед глазами стоит картинка, как он сидит с сигарой. Такой он был типично русский, в самом хорошем смысле, прекрасный человек. У него было замечательное чувство юмора. Таких артистов, как он, и было немного, и осталось очень-очень мало. И вот теперь ушёл Алексей Булдаков. Жалко очень», — сказал актёр.

А режиссёр Юлий Гусман отметил талант и человеческие качества артиста.

«Алексей Булдаков — не только талантливый актёр, но и очень хороший, тёплый человек, — сказал Гусман. — Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушёл».

По словам актёра Семёна Стругачёва, с которым Булдаков вместе снимался в «Особенностях национальной охоты», они планировали сделать ещё одно продолжение фильма.

«Мы ещё мечтали снять «20 лет спустя. Особенности». Буквально неделю назад говорили об этом. Я ему ещё сказал: «Пока все живы, надо снять», — передаёт слова актёра Пятый канал.

Роль генерала Иволгина — визитная карточка

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В молодости он увлекался спортом: занимался боксом и классической борьбой. Однако любовь к театру взяла верх, и в 1969 году он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А.П. Чехова.

За свою карьеру Булдаков снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Среди них: «Ширли-мырли» (1995), «Блокпост» (1998), «Антикиллер 2: Антитеррор» (2003), «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Лесник» (2011).

Наибольшую популярность ему принесла роль генерала Иволгина (больше известного как Михалыч) в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995). Артист рассказывал, что образ русского военного он скопировал с генерала Александра Лебедя. Впоследствии они стали дружны, и Лебедь рассказал ему, что поначалу принял эту картину за издёвку, однако признал, что Иволгин был очень на него похож.

За роль в этом фильме Булдаков в 1996 году получил кинопремию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». Картина быстро завоевала всенародную любовь, после чего были сняты несколько продолжений: «Операция «С новым годом!» (1996), «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и «Особенности национальной политики» (2003). В каждом из них неизменно появлялся и персонаж Булдакова. А в последнем — «Особенности национальной политики» — генерал Иволгин и вовсе становится главным героем картины.

В этих фильмах герой Булдакова, как правило, немногословен и разговаривает в основном, когда произносит тосты. Однако те редкие фразы, что он говорит, быстро стали крылатыми.

Творческие интересы Булдакова не ограничивались кино и театром: он также занимался музыкой. В 2001 году вместе с группой «Хорус» он записал альбом «Обнимаю всех». Пластинка состояла из 14 песен, написанных поэтом Анатолием Поперечным и композитором Евгением Бедненко. В 2011 году вышел ещё один диск актёра — «Старое танго».

В 2009 году Булдакову было присвоено звание народного артиста РФ.