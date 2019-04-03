Юлий Гусман прокомментировал смерть актёра Алексея Булдакова
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«Алексей Булдаков не только талантливый актёр, но и очень хороший, тёплый человек», — сказал Гусман.
По его словам, Булдаков всегда казался ему воплощением здоровья и мужской силы.
«Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушёл», — добавил режиссёр.
Актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.
Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН заявила, что актёр был в Монголии с женой и друзьями.