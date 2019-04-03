Юлий Гусман прокомментировал смерть актёра Алексея Булдакова

Режиссёр Юлий Гусман прокомментировал сообщения о смерти актёра Алексея Булдакова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Алексей Булдаков не только талантливый актёр, но и очень хороший, тёплый человек», — сказал Гусман.

По его словам, Булдаков всегда казался ему воплощением здоровья и мужской силы.

«Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушёл», — добавил режиссёр.

Актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.

Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН заявила, что актёр был в Монголии с женой и друзьями.