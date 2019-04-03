Стала известна дата прощания с Булдаковым

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Стало известно, когда и где пройдёт церемония прощания со скончавшимся народным артистом России Алексеем Булдаковым.
Стала известна дата прощания с Булдаковым
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как заявила ТАСС подруга семьи актёра Татьяна Руднева, траурное мероприятие пройдёт в московском Доме кино 7 апреля.

«Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдёт в воскресенье в Доме кино», — сказала она.

Ранее стало известно, что актёр Алексей Булдаков, который исполнил главную роль в киноленте «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет. Позднее появилась информация, из-за чего именно артист скончался.

Юлий Гусман прокомментировал смерть Булдакова.

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