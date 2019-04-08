Бывшего члена ЦИК Лихачёва похоронят на Арском кладбище в Казани

Бывшего члена ЦИК России Василия Лихачёва, умершего на 68-м году жизни, похоронят 10 апреля на Арском кладбище в Казани, заявила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Василия Лихачёва похоронят на Арском кладбище в Казани. Гражданская панихида пройдёт 10 апреля в 10:00 в здании Государственной филармонии», — цитирует ТАСС Галимову.

Ранее стало известно о смерти бывшего члена ЦИК России Василия Лихачёва.

Он вошёл в состав Центризбиркома в 2016 году. Лихачёв занимался вопросами международного взаимодействия и наблюдения за выборами.

В сентябре 2018 года глава государства Владимир Путин подписал указ об отставке Лихачёва.