Бывшего члена ЦИК Лихачёва похоронят на Арском кладбище в Казани
- РИА Новости
«Василия Лихачёва похоронят на Арском кладбище в Казани. Гражданская панихида пройдёт 10 апреля в 10:00 в здании Государственной филармонии», — цитирует ТАСС Галимову.
Ранее стало известно о смерти бывшего члена ЦИК России Василия Лихачёва.
Он вошёл в состав Центризбиркома в 2016 году. Лихачёв занимался вопросами международного взаимодействия и наблюдения за выборами.
В сентябре 2018 года глава государства Владимир Путин подписал указ об отставке Лихачёва.