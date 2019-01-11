Онищенко прокомментировал ситуацию с новой редакцией СанПиН по детскому питанию

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с новой редакцией СанПиН по детскому питанию.
Онищенко прокомментировал ситуацию с новой редакцией СанПиН по детскому питанию
  • РИА Новости

«В общем, то, что делается, — это рутинная работа, и я не знаю, почему вокруг этого столько шума. Просто уточняется на этом этапе, потому что возможности приготовления продуктов у нас в последние годы расширились», — заявил он.

По его словам, государство должно полностью взять на себя школьное питание по аналогии с обеспечением школьников учебниками, поскольку без этой составляющей говорить о полноценном и эффективном образовании нельзя.

«Питание должно быть бесплатным для всех категорий учащихся», — добавил он.

Ранее m24 сообщал, что Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей. По данным телеканала, в них якобы содержится пункт, который предлагает запретить школьникам приносить еду из дома в образовательные учреждения.

Роспотребнадзор позже разъяснил ситуацию с проносом еды в школу.

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