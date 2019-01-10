Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с проносом еды в школу

В пресс-службе Роспотребнадзора разъяснили ситуацию с новой редакцией СанПиН по детскому питанию, в которой содержится пункт о запрете проноса продуктов в школу из дома.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Новой редакцией СанПиН предусматривается пункт, в соответствии с которым не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты и блюда, то есть речь идёт о приготовлении в школе блюд или еды из каких-либо принесённых продуктов», — указали в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре добавили, что данное положение не распространяется на еду, которую родители дают своим детям, чтобы они могли поесть на территории образовательного учреждения.

«Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это право родителей давать ребёнку дополнительную еду или заменять рацион полностью. На эти случаи документ не распространяется», — указали в пресс-службе.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре пояснили, что запрет на приготовление еды в школе из домашних продуктов не является новшеством.

«В действующей на сегодняшний день редакции регламентированы возможные формы организации питания — основное и дополнительное, сформулированы по тексту требования к ним. В соответствии с нормами права, если иные формы организации не регламентированы, соответственно, не являются допустимыми», — рассказали представители пресс-службы.

В ведомстве также добавили, что новые нормы нацелены на то, чтобы снизить риски для здоровья детей, обусловленные пищевым фактором. В настоящий момент соответствующий документ выставлен на обсуждение.

Ранее m24 сообщал, что Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей. По данным телеканала, в них якобы содержится пункт, который предлагает запретить школьникам приносить еду из дома в образовательное учреждения.