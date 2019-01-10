Роспотребнадзор перечислит разрешённую к проносу в школу еду

В Роспотребнадзоре заявили о намерении составить перечень продуктов, которые можно будет приносить в школу из дома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома: это продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся, например, фрукты, сухофрукты, орехи и т. д.», — указывается в сообщении.

Ранее m24 сообщал, что Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей. В них, в частности, содержится пункт, который предлагает запретить школьникам приносить еду из дома в образовательное учреждения.