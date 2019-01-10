Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома

Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.

Инициатива может затронуть работу столовых в школах и детсадах.

В частности, предложено запретить приносить еду из дома, убрать из столовых алюминиевые приборы и разрешить одноразовую посуду.

Также предусмотрены указания по изготовлению и реализации блюд. Дежурить в столовых по новым правилам могут разрешить только ученикам с 12 лет.

В ноябре член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН объяснил своё предложение запретить продажу в образовательных учреждениях газированных напитков, а также продуктов с повышенным содержанием сахара.