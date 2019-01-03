Саудовский принц выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, где при обрушении подъезда жилого дома погибли люди.