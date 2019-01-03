Саудовский принц выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Об этом сообщает саудовское агентство SPA.
«Наследный принц выразил искренние соболезнования президенту, семьям погибших и русскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что соболезнования в связи с произошедшим в Магнитогорске выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдавии Игорь Додон и польский лидер Анджей Дуда.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП возросло до 33.