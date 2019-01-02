Президент Польши выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования главе России Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, где при обрушении подъезда жилого дома погибли люди.

«Уважаемый господин президент, с глубокой грустью я принял известие о трагических последствиях взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. От имени властей Республики Польша я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял своих близких в результате этой катастрофы», — приводит канцелярия Дуды слова польского президента.

Ранее сообщалось, что соболезнования в связи с произошедшим в Магнитогорске выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдавии Игорь Додон.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП увеличилось до 28.

Ведётся поиск ещё 13 человек под завалами.