Президент Польши выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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«Уважаемый господин президент, с глубокой грустью я принял известие о трагических последствиях взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. От имени властей Республики Польша я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял своих близких в результате этой катастрофы», — приводит канцелярия Дуды слова польского президента.
Ранее сообщалось, что соболезнования в связи с произошедшим в Магнитогорске выразили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Молдавии Игорь Додон.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, общее число жертв ЧП увеличилось до 28.
Ведётся поиск ещё 13 человек под завалами.