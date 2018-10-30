В Кремле прокомментировали инцидент с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с авианосцем «Адмирал Кузнецов».
В Кремле прокомментировали инцидент с авианосцем «Адмирал Кузнецов»
  • © 82srz.com

«Уже были заявления Объединённой судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», — сказал он, комментируя произошедшее.

Песков назвал ситуацию нештатной и подчеркнул, что в настоящее время принимаются необходимые меры.

«В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идёт из ОСК», — добавил он.

30 октября стало известно, что на заводе, где ремонтировался авианосец, затонул плавучий док ПД-50.

Как заявили в центре судоремонта «Звёздочка», упавший кран повредил часть палубы «Адмирала Кузнецова», где проходили ремонтные работы.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить