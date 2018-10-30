В Кремле прокомментировали инцидент с авианосцем «Адмирал Кузнецов»
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«Уже были заявления Объединённой судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», — сказал он, комментируя произошедшее.
Песков назвал ситуацию нештатной и подчеркнул, что в настоящее время принимаются необходимые меры.
«В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идёт из ОСК», — добавил он.
30 октября стало известно, что на заводе, где ремонтировался авианосец, затонул плавучий док ПД-50.
Как заявили в центре судоремонта «Звёздочка», упавший кран повредил часть палубы «Адмирала Кузнецова», где проходили ремонтные работы.
В результате ЧП пострадали четыре человека. Было возбуждено уголовное дело.