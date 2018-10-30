В Кремле прокомментировали инцидент с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

«Уже были заявления Объединённой судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», — сказал он, комментируя произошедшее.

Песков назвал ситуацию нештатной и подчеркнул, что в настоящее время принимаются необходимые меры.

«В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идёт из ОСК», — добавил он.

30 октября стало известно, что на заводе, где ремонтировался авианосец, затонул плавучий док ПД-50.

Как заявили в центре судоремонта «Звёздочка», упавший кран повредил часть палубы «Адмирала Кузнецова», где проходили ремонтные работы.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Было возбуждено уголовное дело.