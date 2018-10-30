Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК России «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», — сказали в ведомстве.
Ранее в центре судоремонта «Звёздочка» заявили, что упавший кран повредил ту часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», где проходили ремонтные работы.
Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы.