Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено после ЧП с плавучим доком на судоремонтном заводе в Мурманской области.
Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК России «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», — сказали в ведомстве.

Ранее в центре судоремонта «Звёздочка» заявили, что упавший кран повредил ту часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», где проходили ремонтные работы.

Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить