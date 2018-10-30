Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском

Уголовное дело возбуждено после ЧП с плавучим доком на судоремонтном заводе в Мурманской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК России «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», — сказали в ведомстве.

Ранее в центре судоремонта «Звёздочка» заявили, что упавший кран повредил ту часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», где проходили ремонтные работы.

Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы.