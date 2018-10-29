Песков прокомментировал приглашение Мегин Келли на работу в Россию

Трудоустройство журналистов, и в частности американской телеведущей Мегин Келли, не является прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что ряд российских СМИ, в том числе РИА ФАН, пригласили Келли на работу.

«Вы знаете, у неё зарплата очень большая. Я не знаю, РИА ФАН потянет или нет. Но, опять же, это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся. Хотя, действительно, она брала очень энергичное и динамичное интервью у президента Путина», — сказал он.

27 октября руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов пригласил Келли работать в Россию.

Позднее пресс-служба телеканала назвала иронией это приглашение.

По сообщениям СМИ, Келли была уволена с NBC за комментарии, которые были расценены как расистские. По некоторым данным, журналистка после увольнения потребовала от канала $50 млн.