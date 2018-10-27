Первый канал назвал иронией приглашение ведущей Мегин Келли на работу

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На Первом канале назвали иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли, об увольнении которой с телеканала NBC ранее сообщили СМИ.
Первый канал назвал иронией приглашение ведущей Мегин Келли на работу
  • Reuters

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», — рассказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Ранее руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы «Время» Кирилл Клеймёнов пригласил Келли в Россию.

По его словам, приглашение свидетельствует о добрых намерениях России и его лично.

По сообщениям СМИ, NBC уволил Келли за комментарии, которые были расценены общественностью как расистские.

Также стало известно, что Келли после увольнения с NBC якобы потребовала от канала $50 млн.

В марте 2018 года Мегин Келли взяла интервью у российского президента Владимира Путина. После беседы с российским лидером она отмечала, что «перемудрить» Путина невозможно.

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